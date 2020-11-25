حكاية أغنية.. "نويت أداري آلامي" حاول فريد الأطرش تقديم أسمهان في إطار مشابه بأم كلثوم

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة أسمهان، وواحدة من أجمل أغنياتها وهي "نويت أداري آلامي".



بدأت الحكاية عندما حاول فريد الأطرش، تغيير مسار حياة شقيقته أسمهان، المتخبطة وترسيخ أقدامها في عالم الغناء، وقبل ذلك فرصة لا تعوض لتطوير قدراته كملحن ناشئ ما زال يحلم بصوت قادر على توصيل ألحانه إلى الناس.



كان فريد أكثر الفنانين قربًا من أسمهان، فأمدها بأكبر عدد من الألحان، إذا ما قورن بغيره من الملحنين من أوائل ما غنت له، طقطوقة "نويت أداري آلامي" عام 1938.



سبق وغناها فريد لإذاعة القاهرة في سبتمبر 1936، فأعادتها أسمهان بصوتها مع توزيع جديد يناسب إمكانياتها الصوتية، وتحت إشراف الموسيقار عزيز صادق الذي تولى في تلك الفترة توزيع أغنيات فريد وغيره.



حاول فريد تقديم أسمهان في إطار مشابه بأم كلثوم التي سبق أن وزع لها عزيز صادق أغاني فيلم «نشيد الأمل» عام 1937.



أسس فريد طقطوقة "نويت أداري آلامي" من مقام "النهاوند"، وعلى إيقاع "التانغو"، في محاولة لتتبع خطى محمد عبد الوهاب الذي كان لحن قصيدة "سهرت منه الليالي" عام 1935، من نفس المقام، وعلى الإيقاع ذاته.



بخلاف الانتقال السلس الذي اتضح في ذلك المونولوغ، حين استطاع فريد أن يحول الجملة الراقصة في بدايات اللحن إلى لحن شرقي على مقام "البياتي"، كان في ذلك رسالة صريحة إلى محمد عبد الوهاب وأم كلثوم لإظهار قدراته اللحنية، بينما كانت رسالة أسمهان الوحيدة في هذه الأغنية هي التعبير عن آلامها وأحزانها.



بعد ذلك، لحن فريد جميع أغنيات فيلم أسمهان الأول معه: "انتصار الشباب" عام 1941، وهي: "ياللي هواك شاغل بالي" و"يا ليالي البشر" و"كان لي أمل"، و"يا بدع الورد"، و"إيدي في إيدك" و"الشمس غابت أنوراها"، وأوبريت "انتصار الشباب" الذي كان أول أوبريت متكامل العناصر في السينما الغنائية.