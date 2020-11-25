عاجل - إصابة 3 من نجوم الأهلي بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أثبتت المسحة الطبية التي أجراها فريق النادي الأهلي، عن إصابة 3 من لاعبي القلعة الحمراء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسلبية العينة لباقي اللاعبون والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري.

وتم الإعلان عن إصابة ثلاثي الأهلي (وليد سليمان - صالح جمعة - أليو ديانج) بفيروس كورونا المستجد، ليتأكد غيابهم بشكل رسمي عن مواجهة الزمالك بنهائي إفريقيا.

وكان فريق النادي الأهلي قد أجرى مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك، وفقًا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد الأهلي لمواجه الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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