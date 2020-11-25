عاجل - 6 حالات كورونا في الأهلي والزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:17 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد الصو
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أثار الإعلامي أحمد شوبير، القلق داخل نفوس جماهير الكرة المصرية، حول مسحات فيروس كورونا للاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر الناديين، نتائج المسحة الخاصة بالفيروس والتي خضعوا لها اليوم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف" قبل النهائي المرتقب.

وكتب شوبير عبر صحفته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلنًا عن وجود ثلاث حالات إيجابية في كل فريق، حيث قال "تلاتة هنا وتلاته هنا".

وتشير النتائج الأولية، إلى إصابة ثلاثي الأهلي (ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان)، بالإضافة إلى ثلاثي الزمالك (الونش وعبد الله جمعة وأوباما)

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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