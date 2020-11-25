تعرَّف على جدول محاضرات ولقاءات أيام القاهرة لصناعة السينما

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستضيف منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" مجموعة من أهم السينمائيين عربيا ودوليا، ضمن المحاضرات واللقاءات التي تشهدها النسخة الثالثة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر كانون الأول، ضمن الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر كانون الأول)، وذلك في دار الأوبرا المصرية وفندق ماريوت بالقاهرة.

يبدأ جدول الحوارات في أيام القاهرة لصناعة السينما يوم الجمعة 4 ديسمبر في الساعة 12:45 ظهرًا بدار الأوبرا المصرية، بجلسة تحمل عنوان "الأب للسيناريو المقتبس: حوار مع السير كريستوفر هامبتون الذي يكرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان.

الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد تحاور النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة، يوم 4 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، كما تدير "أبي راشد" أيضًا حوارًا مع الممثل البريطاني روفوس سيويل يوم 5 ديسمبر، الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة، في دار الأوبرا.

وتحت عنوان "فلاحنا الفصيح!! حوار مع المؤلف المصري الكبير وحيد حامد" الذي يكرمه المهرجان أيضا بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، يتحدث الناقد طارق الشناوي مع "حامد" يوم 6 ديسمبر، الساعة 2:30 عصرًا ولمدة ساعة ونصف في دار الأوبرا المصرية.

وينطلق جدول محاضرات أيام القاهرة لصناعة السينما يوم السبت 5 ديسمبر، الساعة 12:45 ظهرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، بمحاضرة للمخرجين الفلسطيني هاني أبو أسعد والمصري مروان حامد، تحمل عنوان "من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد".

وتحت عنوان "دليلك لكي تحقق الأعمال المقتبسة عن نصوص أدبية نجاحًا عالميًا" يقدم فريدريك أف مالمبورج المدير التنفيذي لشركة Eccho Rights محاضرة يوم 5 ديسمبر الساعة 4 مساءً ولمدة ساعة في فندق ماريوت.

وتتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي وجيليان مكي"، وذلك يوم 6 ديسمبر الساعة 11 صباحًا ولمدة ساعة ونصف في فندق ماريوت بالقاهرة.

المخرج الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام، يقدم محاضرة يوم 7 ديسمبر، الساعة 12:30 ظهرًا ولمدة ساعة في دار الأوبرا المصرية، ويديرها لوران دانييلو المدير الإداري لشركة ريزو فيلم إنترناشونال، وفي اليوم نفسه يقدم المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي محاضرة تحت عنوان "التمرد الطبيعي"، الساعة 4:30 مساءً ولمدة ساعة، في دار الأوبرا المصرية، وتدير الحوار الإعلامية إي نينا روث.
بالإضافة إلى المحاضرات والحوارات، تضم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما حلقات نقاشية بمشاركة أسماء دولية مهمة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنظيم فعاليات ملتقى القاهرة السينمائي الذي تجاوزت قيمة جوائزه هذا العام 250 ألف دولار، يتنافس عليها 15 مشروعًا عربيًا، كما تضم الفعاليات أيضًا سوق القاهرة لمشاريع الدراما الذي يقام بالتعاون مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط، وورشة للإنتاج الإبداعي بالتعاون مع Film Independent.

يتعهد مهرجان القاهرة بتوفير مناخ آمن خلال إقامة الفعاليات، والالتزام بكافة المعايير والإجراءات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، حفاظًا على صحة وسلامة الجمهور والسينمائيين من الإصابة بفيروس كورونا.

أيام القاهرة لصناعة السينما منصة تقام بالشراكة مع مركز السينما العربية، وتوفر فضاءً مهمًا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، ومن خلال ملتقى القاهرة السينمائي، يفسح المجال لإقامة تعاون بين المواهب العربية والمحلية وأهم الشخصيات الدولية في عالم صناعة الأفلام بهدف دعم السينما العربية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF) مع 14 مهرجانًا آخرًا ينظم مسابقات دولية.

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