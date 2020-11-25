حمو بيكا وحمزه الصغير ينتهيان من تصوير "عادي" ويستعدان لطرحها

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انتهي المطرب حمو بيكا من تصوير الديو الغنائي "عادي" الذي يجمعه بالمطرب حمزه الصغير علي طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحه خلال الفتره المقبله.



"عادي" من كلمات مصطفي حدوته ويقوم بتوزيعها موزع المهرجانات الشهير اسلام ساسو وتولي تصويرها المخرج الشهير نبيل مكاوي الذي قام بالتصوير لاكثر من يومين متواصليين في عدد من اللوكيشنات الداخليه والخارجيه.