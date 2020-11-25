صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وإنتر ميلان

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إمكانية عقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الصفقة تقضي بانتقال إيسكو ألاركون نجم ريال مدريد إلى إنتر ميلان مقابل انتقال كريستيانو إريكسن لاعب إنتر ميلان إلى الملكي.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الثنائي ارتبطا بالرحيل عن الناديين لأسباب متشابهة فإيسكو ابتعد عن خطط مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بشكل واضح وتراجعت فرصه في المشاركة بعد تراجع مستواه ونفس الأمر بالنسبة لإريكسن الذي خرج من حسابات أنطونيو كونتي لعدم تأقلمه على اللعب في إيطاليا.


وأكد الموقع الإيطالي أن المفاوضات لم تبدأ بين الناديين بعد ولكن الأمر قد أثير بالفعل.


وأوضح الموقع الإيطالي أن انضمام إيسكو إلى إنتر ميلان سيمثل قوة هجومية كبيرة مع الثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.


وألمح الموقع الإيطالي أنه سبق لماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس أن حاول التعاقد مع إيسكو إلى البيانكونيري لكنه لم ينجح في ذلك ويعتبر الآن من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة كونتي في إنتر ميلان.

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