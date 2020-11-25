المريخ يقتنص أول نقاط الموسم الجديد على حساب النجوم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
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فاز الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي على نظيره وضيفه النجوم، بهدف نظيف، في مباراة جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد ، ضمن لقاءات الجولة الإفتتاحية للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني

بدأت المباراة هادئة وبعدها ازدادت سخونتها بهدف التقدم للفريق البورسعيدي عن طريق اللاعب عبد الله ناصر والذي حرص على تهنئة رئيس النادي بالمدرج أحمد جوهر عقب إحراز الهدف ، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني لم تفلح توجيهات المدير الفني للنجوم البرتغالي سانتوس في تغيير وضع المباراة، ليزداد الحماس بدكة المريخ والتي يقودها فنيا المدير الفني الجديد أحمد عبد العزيز، لتنتهي المباراة بفوز المريخ وحصد أول ٣ نقاط بالموسم الجديد.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة ٣ ليحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النجوم بلا نقاط في المركز قبل الأخير
المريخ يقتنص أول نقاط الموسم الجديد على حساب النجوم
المريخ يقتنص أول نقاط الموسم الجديد على حساب النجوم

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