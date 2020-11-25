لمواجهة تداعيات الأمطار.. تواجد أمني مكثف لرجال المرور على مستوى الجمهورية

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دفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة المرورية، لمواجهة أي حوادث أو أعطال، والدراجات البخارية والاوناش وسيارات الدفع الرباعي، على الطريق.



وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، تنسيقا مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه من على الطرق لضمان السيولة المرورية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للاخطار أول بأول عن حالة الطرق، ويتم الإتصال برقم الإغاثة 01221110000.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.



