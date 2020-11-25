تعليق الدراسة غداً بجميع المدارس في الجيزة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غداً الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء .

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