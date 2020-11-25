أكاديمية "نورمبرج" الدولية تختار المستار عادل ماجد ضمن موسوعة النزاهة الدولية

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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أصدر بيان بشأن أكاديمية نورمبرج الدولية، تكرم القضاء المصرى باختيار المستشار عادل ماجدضمن الموسوعة الدولية للنزاهة الدولية.



أعلنت أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولي في بروكسل اختيارها للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية وذلك لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائي وشروط تولي منصب القضاء، كما عرفت الدراسة مفاهيم النزاهة القضائية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضي الشخصية ومعاملاته اليومية.



وفخرًا وسعادة يتقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض بالتهنئة على هذا الاختيار وإذ يؤكد النادي أن اختيار سيادته كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التي يزخر بها القضاء المصري العريق ضمن هذه الموسوعة هو تتويج لجهود كبيرة قام بها سيادته من خلال العديد من المؤلفات في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان كما يعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصري وأن النظام القضائي المصري بما يملكه من زخم تاريخي عظيم من المباديء القانونية والقضائية التي رسخها رجاله الشرفاء في أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة في إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون.