الشريف: سيولة مرورية في جميع أنحاء الإسكندرية.. وتحريك سيارات الشفط لمنع تراكم المياه (فيديو)

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).



كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن الأمطار الغزيرة بدأت من الساعة 3 فجرًا ومستمرة حتى الآن.وقال "الشريف" في لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء أن كميات الأمطار المتساقطة تعادل 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية للمحافظة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة طارئة لمواجهة هذه الموجة من الأحوال الجوية الغير مستقرة.وأشار إلى أن هناك 93 نقطة ساخنة يحدث فيها تجمع للمياه، موضحًا أن هناك سيولة مرورية في أنحاء المحافظة بسبب التحركات السريعة لمنع تراكم المياه في جميع الشوارع الرئيسية باستثناء بعض تجمعات المياه في الشوارع الجانبية أو العزب ويجري العمل حاليًا على إزالتها.وأوضح أنه تم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية وكذلك وقف العمل في المصالح الحكومية، مناشدًا المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى من أجل إعطاء الفرصة لسيارات الشفط لتقوم بدورها في إزالة المياه وتوزيعها على محطات المعالجة وأماكن التصريف.