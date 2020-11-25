"أورنچ مصر" تعلن عن دورها المجتمعي أثناء مكافحة فيروس كورونا خلال "Cairo ICT"





أعلنت اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوچيا Cairo ICT 2020 والتي ستنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتستعرض اورنچ خلال المعرض استراتيجيتها في قطاع المسئولية المجتمعية في مصر خاصة المبادرات التى استهدفت دعم جهود الدولة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا حيث قامت الشركة بتوجيه مساعدات لدعم الفئات الأكثر تضررا من جائحة كورونا سواء من العمالة اليومية او القطاع الطبي والتي بلغ أعداد المستفيدين منها الى أكثر من 500 الف.





وشمل هذا دعم المستشفيات العامة في جميع المحافظات من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية واجهزة التنفس ومازالت شركة اورنچ مستمرة فى هذا الدعم حتى الآن، بالأضافة إلى توزيع أكثر من 100 ألف كارتونة أغذية ومواد مطهرة.





وقد ساهمت في تلك المبادرات معامل اورنچ للتصنيع بالتعاون مع فاب لاب مصروالتي حرصت الشركة علي نشرها باستدامة منذ سنوات لحل مشكلة المركزية في القاهرة وتعزيز القدرات الصناعية المصرية في محافظات مصر الاخري في الاسماعلية وأسوان وأسيوط والمنصورة والشرقية .





وقد قامت الشركة بدعم مسابقة إيناكتس على مدار الـ 13 عامًا الماضية والتي تنافست فيها أكثر من 54 جامعة، حيث فازت مصر لسنتين على التوالي بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية. وفازت هذا العام جامعة الأزهر بأسيوط، وكانت المشاركة الأولى لها في المسابقة، وفازت بالجائزة الأولى.





كما استثمرت مجموعة اورنچ أكثرمن 670000 يورو في 7 دول لدعم الشركات الناشئة. وفاز من مصر فريق مشروع 7Keema وهو تطبيق رقمي متطور للرعاية الصحية المتكاملة الذي يوفر خدمات التمريض المنزلي للمرضى بعد الخروج من المستشفيات ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وخدمات أخري عديدة وسيحصل الفريق على أكثر من 100 ألف يورو كتمويل مبدئي.



