الأرصاد: أمطار متوسطة على القاهرة.. وغزيرة متواصلة على هذه المناطق (فيديو)

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.



- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).



قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار التي شهدتها محافظة القاهرة هي أمطار متوسطة في أوقات متفاوتة وليست متواصلة، مشيرًا إلى أن الأمطار استمرت من عشر دقائق إلى ربع ساعة وعادت الشمس للسطوع مرة أخرى.وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن تعود الأمطار إلى السقوط مرة أخرى على القاهرة، ولكنها سوف تستمر متوسطة الشدة وعلى فترات متقطعة، فيما ينحصر الأمطار المتواصلة والغزيرة على السواحل الشمالية.وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في هذه الأجواء المصاحبة بالرياح خلال اليومين المقبلين، حيث من المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبلة، موضحًا أن فصل الشتاء سيبدأ رسميًا في 21 ديسمبر المقبل.