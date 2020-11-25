مالية كفر الزيات يعود بنقطة ثمينة من دكرنس بالقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements
خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مالية كفر الزيات نقطة ثمينة من مضيفه دكرنس، بعد التعادل بهدف لمثله، في لقاء جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب الثاني، ضمن إفتتاحية مباريات مجموعة بحري بدوري القسم الثاني.

دكرنس بقيادة مصطفى عبده بدأ المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربى، محمد حموده، محمد نبيل، عادل أدهم، أحمد حاتم، إبراهيم سليمان، حميده علي، محمد فوزى، محمد كريسبو، أحمد جمعه، وسعد جمال.

بينما بدأ مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي المباراة بتشكيل مكون من: أحمد فاروق، محمد سالم، محمد صالح، مصطفى جمعه، محمد على، محمد عبدالمنعم، محمد مرسى، مختار محمد، أحمد عادل، فريد حلمى، وأحمد مبروك.

تقدم مالية كفرالزيات أولا عن طريق أحمد عادل بضربة رأسية رائعة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس محمد العربى بالدقيقة ٢٥ بالشوط الأول، فيما
عاد دكرنس مبكرا مع الدقيقة السادسة بالشوط الثانى عن طريق الوافد الجديد سيرجينيو ڤالو برأسية قوية إكتفى بمتابعتها أحمد فاروق، حارس المالية.

أدار المباراة تحكيميا لطفى شعبان، حكم ساحة، وعاونه كلا من محمد عطا، حكم مساعد، محمد حسين، حكم مساعد، من منطقة بني سويف والسيد منير، حكم رابع، من منطقة المنوفية.

أخبار تهمك

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 7 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف حقيقة نقل نهائي إفريقيا لملعب آخر

منذ أقل من ساعتين

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

05:27 م

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

05:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»