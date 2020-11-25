اللوم عقوبة مسئول أدعي المرض ليخفي واقعة حبسه جنائيًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة م.أ مدير إحدي الإدارات بحسابات الطرق والكباري بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم، وأوقفت أ.ف القائم بأعمال مدير مكتب صحة بير أم سلطان بإدارة البساتين الطبية بالقاهرة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، لقيام الأول الإدعاء بالمرض للتغيب عن العما برغم حبسه علي ذمة قضية جنائية.

ونُسب للمحال الأول أبلغ جهة عمله بمرضه عن طريق زوجته عام ٢٠١٨ وذلك علي غير الحقيقية حال كونه كان محبوسا على ذمة القضية.

وضمن المحال الثاني، الإفادة الصادرة عنه بوصفه السابق ما يفيد توقيع الكشف الطبي علي المحال الأول ومنحه إجازة مرضية في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وذلك علي خلاف الحقيقية حال كونه المذكور خلال هذه الفترة كان محبوسا، ومهر هذه الإفادة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب المذكور عهدته.

كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال إنشاء سجلات للصادر والوارد بمكتب الصحة المذكور، فضلا عن عدم إنشاء سجلات لقيد الإجازات المرضية بمكتب الصحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

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