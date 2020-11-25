اللوم عقوبة مسئول أدعي المرض ليخفي واقعة حبسه جنائيًا

اللوم عقوبة مسئول أدعي المرض ليخفي واقعة حبسه جنائيًا
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:25 م
هدير حمزة
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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، بمجازاة م.أ مدير إحدي الإدارات بحسابات الطرق والكباري بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة اللوم، وأوقفت أ.ف القائم بأعمال مدير مكتب صحة بير أم سلطان بإدارة البساتين الطبية بالقاهرة بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر مع صرف نصف الأجر، لقيام الأول الإدعاء بالمرض للتغيب عن العما برغم حبسه علي ذمة قضية جنائية.
ونُسب للمحال الأول أبلغ جهة عمله بمرضه عن طريق زوجته عام ٢٠١٨ وذلك علي غير الحقيقية حال كونه كان محبوسا على ذمة القضية.
وضمن المحال الثاني، الإفادة الصادرة عنه بوصفه السابق ما يفيد توقيع الكشف الطبي علي المحال الأول ومنحه إجازة مرضية في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وذلك علي خلاف الحقيقية حال كونه المذكور خلال هذه الفترة كان محبوسا، ومهر هذه الإفادة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب المذكور عهدته.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال إنشاء سجلات للصادر والوارد بمكتب الصحة المذكور، فضلا عن عدم إنشاء سجلات لقيد الإجازات المرضية بمكتب الصحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.
ونُسب للمحال الأول أبلغ جهة عمله بمرضه عن طريق زوجته عام ٢٠١٨ وذلك علي غير الحقيقية حال كونه كان محبوسا على ذمة القضية.
وضمن المحال الثاني، الإفادة الصادرة عنه بوصفه السابق ما يفيد توقيع الكشف الطبي علي المحال الأول ومنحه إجازة مرضية في شهر نوفمبر عام ٢٠١٨ وذلك علي خلاف الحقيقية حال كونه المذكور خلال هذه الفترة كان محبوسا، ومهر هذه الإفادة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب المذكور عهدته.
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال إنشاء سجلات للصادر والوارد بمكتب الصحة المذكور، فضلا عن عدم إنشاء سجلات لقيد الإجازات المرضية بمكتب الصحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.