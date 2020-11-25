بسبب الطقس.. تعليق العمل بمعرض الكتاب في دار الأوبرا حتى السبت

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نظرا لسوء الأحوال الجوية واستمرارها حتى غدا الخميس قرر د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب تعليق العمل بمعرض الكتاب المنعقد بدار الأوبرا المصرية وذلك اليوم وغدا، على أن يتم عودة الناشرين يوم الجمعة لتجهيز الأجنحة وفرشها وتزويدها بالكتب الجديدة.

وسيتم فتح ابواب المعرض مرة أخرى للجمهور فى العاشرة من صباح السبت ٢٨ نوفمبر ليمتد حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١ ديسمبر.

يذكر أن المعرض قد افتتحته د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مساء الخميس الماضى، ويقام المعرض بساحة مسرح الهناجر على مساحة ٨٥٠ متر مربع، بمشاركة ٣٢ دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة ومنها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب،كما تشارك دار المعارف.

يضم المعرض احدث إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة مثل سلسلة ما التى تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى والهرم وعلم العروض والفقه وعلم الأحياء وغيرها، وسلسلة رؤية التى تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.

كما يضم إصدارات الهيئة من النشر العام مثل شخصية مصر، وموسوعة وصف مصر، وحكايات الولاد والأرض الجزء الأول والثاني،سيلفى مع الشهيد،كتب ثروت عكاشة فنون عصر النهضة، القاهرة خططها وتطورها العمراني.

وجناح كنوز زمان وتبدأ أسعار الكتب به من جنيه واحد.

بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة فى جميع السلاسل.

تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها في تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمامة، مع وجود بوابات للدخول وأخرى للخروج، ووجود لافتات موضح بها كافة الإجراءات والإرشادات الوقائية.

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