"المصيلحى" يزف بشري سارة عن توفير الكمامات بالمنافذ التموينية





إنطلاقاً من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية اثناء كملته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد.





واستكمالاً لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية، وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة أضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.





وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.





مناشداً في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.





وتتمنى وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.