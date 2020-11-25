موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موعد إعلان نتيجة مسحات الأهلى والزمالك بشأن فيروس كورونا.

وكتب نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "نتائج المسحات سيتم تسليمها لاتحاد الكرة فى العاشرة مساء واتحاد الكرة بدوره سيبلغ الناديين بنتيجة المسحات".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، بنهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكانت أنباء قد ترددت، منذ قليل، بسلبية مسحات الأهلى والزمالك باستثناء صالح جمعة من الأهلى والونش من الزمالك.

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