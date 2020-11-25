غدا.. جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا" غدا الخميس، بحرم الجامعة بحلوان.

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة


وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف حقيقة نقل نهائي إفريقيا لملعب آخر

منذ أقل من ساعتين

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإثنين.. الثقافة والتعليم وتحديات المرحلة ندوة بالهناجر

جامعة المنصورة تشارك بمعسكر التثقيف للقادة بحلوان

غدًا.. جامعة حلوان تستضيف الحبيب على الجفري

حصاد جامعة حلوان في 2018.. ندوات وورش عمل وحملات صحية ومعارض فنية

٩ أبريل.. إنطلاق فعاليات المهرجان الرياضي للجامعات المصرية بحلوان

"يوم من حياة السكندريين".. محاضرة في مُتحف الأثار بقصر خديجة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

موعد الإعلان عن نتيجة عينة كورونا النهائية للاعبي الأهلي والزمالك

05:27 م

الأهلي يتحرك للتعاقد مع نجم الإسماعيلي

05:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»