غدا.. جامعة حلوان تستضيف مصطفى الفقي

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تستضيف جامعة حلوان، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، في ندوة تثقيفية بعنوان "ماذا يدور حولنا" غدا الخميس، بحرم الجامعة بحلوان.



وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ندوة الدكتور مصطفي الفقي تأتي في إطار الموسم الثقافى للجامعة





وكانت قد استضافت جامعة حلوان خلال الأيام الماضية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة