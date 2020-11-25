فوز أبو قير وتعادل المنصورة والرجاء بالقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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سقط فريق المنصورة في فخ التعادل أمام فريق بيلا بدون أهداف، خلال مباريات الأسبوع الاول للمجموعة الثالثة من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2020-2021.

كما تعادل فاركو على ملعبه أمام الرجاء بهدف لكل منهما، تقدم فاركو عن طريق أحمد العزب، في الدقيقة 4 وتعادل خالد أبو زيادة  بالدقيقة 44 للشوط الأول.

وتعادل دمنهور مع حرس الحدود بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل الأوليمبي مع سبورتنج.

وخسر كفر الشيخ على ملعبه من أبو قير بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز محمد يوسف هدف التقدم للكفر من ركلة جزاء بالدقيقة 25 ثم تعادل أبو قير وقبل ختام الشوط الاول سجل الفريق السكندري هدف التقدم .

وتأجل لقاء الجزيرة مع الحمام بسبب الأمطار، ويقام السبت لقاء البلدية مع بني عبيد.

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