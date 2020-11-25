عاجل - رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف حقيقة نقل نهائي إفريقيا لملعب آخر

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ قليل، صور لمحيط ستاد القاهرة الدولي، حيث تظهر كميات كبيرة من المياة وسط أخبار عن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات علي درويش بشأن مباراة نهائي أبطال أفريقيا

كشف اللواء علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، آخر تطورات استعدادات ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المُقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال درويش أن ستاد القاهرة على أتم استعداد لاستقبال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا،، مؤكدًا على عدم وجود أزمة لإقامة اللقاء مساء الجمعة.

وأوضح رئيس هيئة ستاد القاهرة، أن أرضية الملعب جاهزة تمامًا لاستقبال نهائي الأهلي والزمالك الأفريقي رغم سقوط الامطار اليوم في القاهرة.

وفي سياق آخر ينتظر عشاق ومحبو الأهلي والزمالك نتيجة المسحة التي أجراها مسؤولو اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للكشف عن إصابات فيروس كورونا داخل صفوف الفريقين قبل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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