تعرف على أبرز قرارات محافظ الدقهلية للتنفيذين



وفى نهاية الاجتماع اكد محافظ الدقهلية اننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات،مشيرا لاهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء على ضرورة حصر الاراضى الفضاء نطاق الوحدات المحلية لاقامة مشروعات اسكان اجتماعى عليها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية، لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الاربعاءبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.وافق المجلس فى اجتماعه على تخصيص قطعتين ارض بمدينة جمصه لاقامة اسكان اجتماعى عليها الاولى بمساحة 49 الف مترا مربع، والثانية بمساحة 118 ألف مترا مربع، باجمالى مساحة 93.6 فدان تقريبا، وقد وجه محافظ الدقهلية بسرعة السير فى اجراءات تنفيذ نفق ميت خميس الذى تمت الموافقة على تنفيذه ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة.وقال المحافظ ان هذا المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة، وطالب المحافظ بالعمل على انهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه، وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه.وفى ذات السياق وافق المجلس على نزع المكلية لتنفيذ محور حر شرق الرياح التوفيقى بطريق بنها الحر ( هلا ميت غمر ) حتى صهرجت الكبرى لسيولة الحركة المرورية واختصار المسافة والوقت والذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق، وقد اوضح محافظ الدقهلية ان حجم الانفاق على المشروعات التنموية والقومية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بلغ 1مليار و400 مليون جنيه،منهم( 501 مليون جنيه خطه استثمارية - 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة - 33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية.وقال محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة او تنفيذ واقامة مشروعات جديدة فى كافة المجالات.وخلال الاجتماع اكد محافظ الدقهلية على اهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة اجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء للتعامل الفورى مع اية مستجدات. كما شدد المحافظ على اهمية المتابعة المستمرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة وتواصل اعمال التطهير والتعقيم، والحرص من قبل العاملين بارتداء الكمامات بمواقع العمل والالتزام بالتباعد الاجتماعى، مشيرا الى نشرالوعى بين المواطنين بكافة الاجراءات الاحترازية، والتفاعل الفورى لمواجهة اية تداعيات بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا انطلاقا من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة فى هذا الشأن حرصا على سلامة الجميع.وخلال الاجتماع وجه المحافظ مشددا لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بحالة النظافة ورفع القمامة اولا باول الى المقالب العمومية مشيرا لاهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وتقديم المساعده المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة اولا باول بنطاق المحافظة عملا على ارضاء المواطنين، ومن ناحية اخرى اكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعة الدائمة لاعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء بالتنسيق لقطاع الزراعة والبيئة مع الوحدات المحلية للمتابعة الجادة للتصدى لاعمال حرق قش الارز حفاظا على البيئة وجودة الهواء حرصا على صحة وسلامة المواطنين.كما شدد المحافظ على تكثيف اعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية.