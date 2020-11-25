بتروجت يسحق كوكاكولا في إفتتاح دوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
أميره هاشم
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت علي حساب نظيره فريق كوكاكولا بثلاثية مقابل لاشئ علي ملعب ستاد بتروسبورت في أولي مبارياتة الرسمية ، بالموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

تقدم اللاعب محمود فليكس بتسجيل أولي أهداف بتروجت في مرمي كوكاكولا في الدقيقة20، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب عبدالرحمن حسن في الدقيقة 70 وإختتم محمود فليكس الهدف الثالث لبتروجت في الدقيقة 86.

وذلك يحصل بتروجت على أول 3 نقاط، من المقرر أن يلاقي فريق السكة الحديد علي ملعب السكة بالجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل .

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