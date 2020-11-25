مدير الكرة ببنى سويف الحديث عن رواتب الجهاز "غير منطقى" والإدارة لا تتدخل في إختيارات اللاعبيين

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قال ياسر التوني، مدير الكرة ببني سويف، "الجهاز الفنى للفريق بقيادة أيمن المزين استعد للموسم الجديد بشكل جيد وحدد جميع إحتياجاته الفنية اللازمة ولم يتم الإستعانة بلاعبيين أو الإستغناء عن آخرين إلا من خلال الرؤية الفنية، والإدارة لم تتدخل في تلك الأمور بشكل أو بآخر.



وتابع التوني خلال تصريحاته للفجر الرياضي "نبدأ الموسم بمواجهة الشرقية للدخان وهو فريق نعتبره من الفرق المنافسة على الصعود وفي الوقت ذاته وجود المزين يمثل إضافة لنا وعامل اطمئنان لدى اللاعبين، ولا تشغلنا كثيرا بداية الموسم بداخل ملعبنا أو خارجه فالمهم هو الفوز بجميع المباريات".



وحول راتب الجهاز الفني علق التوني " ما يثار حول رواتب الجهاز الفنى أمر غير منطقى خاصة وأن المزين نجح فى المساهمة فى صعود نحو أربع فرق للدورى الممتاز ويمتلك الخبرات الكافية التى ستساعد بنى سويف".



وعن الفارق بين الموسم الماضي والحالي مع جهازين فنيين مختلفين علق التوني قائلا "الموسم الماضى حالت بعض الأمور ادت لعدم نجاحنا في الصعود للدورى الممتاز من ضمنها خسارة الفريق بمباراته أمام البنك بملعب استاد بنى سويف بالدور الاول مما أحدث مشكلة، والخسارة الثانية أمام التليفونات بالدور الثانى وبالتأكيد الخسارة أمام البنك الاهلى بملعبه وبشكل عام يمكن القول إن حسن موسي المدير الفنى السابق حاول بقدر الإمكان ولم يحالفه التوفيق فى بعض المباريات وإدارتها".



أما عن قرار الإقالة بالموسم الماضي قال التوني"قرار إقالة الجهاز الفني لبني سويف بالموسم الماضي علمت به من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، لكن حتى آخر مباراة كنت حريص على التواجد خلف الفريق حتى آخر تدريب قبل مباراة طهطا بختام الموسم".



وتابع "ابدت الإدارة رغبتها فىي تعيينى بالمنصب الحالي، خاصة في ظل وجود مدير فني جديد ورغبته أيضا لوجود مدير كرة بجانب رغبة مجلس الإدارة".



واسطرد قائلا: "بالموسم الماضى كنت اتولى المنصب بشكل تطوعي ولكن بالموسم الجديد جاء الأمر بشكل تعاقدى "تعاقد بأجر" لرؤية الإدارة لأننى أصبحت رقم مهم في معادلة كرة القدم بالنادى وهو أمر تقدير من مجلس الإدارة من الدرجة الأولى ولا توجد مجاملات".



واختتم بقوله: "حاليا أنا مختص ومسوؤل عن ملف كرة القدم بالفريق الأول فقط والإدارة ستتعامل مع ملف كرة القدم بقطاع الناشئين برؤيتها، بالموسم الماضي تم تصعيد نحو أربع لاعبين للفريق الأول وعلينا الإختيار ما بين العمل على صعود الفريق أو تصعيد ناشئين من القطاع للفريق الأول وقطاعات الناشئين بالأساس لا تواجه احتكاكات قوية وبشكل عام فإن القطاع يحتاج إلى إعادة هيكلة".



ويحل بنى سويف ضيفا بالجولة الاولى على نظيره الشرقية للدخان بملعبه بالقاهرة بمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



