آخر تطورات مستقبل ميسي مع برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات في مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2021 ولا يتفاوض الطرفان على التجديد حاليًا.





وأفاد الصحفي الإسباني إدواردو إندا أثناء استضافته ببرنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن ميسي لا يستبعد الرحيل عن برشلونة مبكرًا، حيث يدرس إمكانية الرحيل في يناير المقبل.





وألمح الصحفي الإسباني إدواردو إندا أنه محاولات تمت أثناء الموسم الحالي لإصلاح علاقة ميسي مع برشلونة لكن اتضح أن هذا الأمر أصبح مستحيلا.





وأشار الصحفي الإسباني إدواردو إندا إلى أن ميسي سبق أن طلب الرحيل عن برشلونة مجانا في الصيف الماضي وارتبط اسم البرغوث الأرجنتيني بالانتقال إلى أندية إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.