تفاصيل تنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع لمتابعة الاجراءات والاعمال الخاصة بتنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة وعمل منزل ومطلع جديد له، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وحضر الاجتماع محمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا، وهانى سالم رئيس مركز المنصورة، والمهندس محمد عبد اللطيف مدير عام الهيئة العامة للطرق، ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى،والمساحة،والاملاك، والاصلاح الزراعى، وشركات الغاز وانشاءات الطرق ومديرو المرافق والشئون الهندسية بالمحافظة.

وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة ماتم بشأن اعمال تنفيذ المشروع المشار اليه،و المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع، وقد تقرر خلال الاجتماع ضرورة التنسيق التام بين كافة الاجهزة التنفيذية المختصة والهيئة العامة للطرق لسرعة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتغلب على جميع المعوقات التى تعترض التنفيذ

كما تقرر قيام الهيئة العامة للطرق بسرعة تسليم الرسوم الهندسية للمشروع لهيئة المساحة لاجراء المعاينات التى تستهدف تحديد الملكيات العامة والخاصة وانهاء كافة مايتعلق باجراءات النفع العام.


جاء ذلك نفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها.

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