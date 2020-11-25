"الإيكاو" تؤكد ضرورة التضامن والابتكار لتعافي الطيران من كورونا

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتور سكياتشيتانو ضرورة أن يكون التضامن والابتكار والاستدامة جوهر خطط واستراتيجيات تعافي قطاع الطيران من أزمة فيروس كورونا المستجد بالنسبة للدول والمشغلين.





وقال في الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ، إنه ينبغي علينا النظر إلى أبعاد انكماش قطاع الطيران وتحويل التحديات إلى فرص، مشيرا إلى ضرورة تعلم الدروس المستفادة من أزمة وباء كورونا، وجعل شبكة الطيران العالمية أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الوبائية مستقبلا.





ونوه سكياتشيتانو بالأنشطة والاستجابات التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي لدعم استمرار العمليات الآمنة، وإرشادات الإقلاع الصادرة عن الإيكاو، لافتا إلى النسخة الثانية من إرشادات الإقلاع.





وشدد على أن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو تسريع وتيرة استعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي بما فيها الترويج لبدائل تشجع الحكومات على التخفيف من الحجر الصحي عند الوصول، مع احتفاظها بحقها السيادي في مواجهة أي تهديد للصحة العامة بأي تدابير ضرورية لحماية أرواح المواطنين.





وأعلنت أمين عام الإيكاو فانغ ليو عن دليل جديد أصدرته المنظمة لتدابير الاختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود، مبينة أنه صمم لمساعدة البلدان على تقييم الاختبارات الشخصية وإدراجها كجزء من استجابات الصحة العامة للنقل الجوي الشاملة لفيروس كورونا المستجد.





وقالت إن الدليل طور من قبل مجموعة الكابسكا التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وأعد بالتعاون مع مراكز أمريكية وأوروبية للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها، إلى جانب مساهمات مهمة فيه لمنظمة الصحة العالمية، وخبراء معنيين من حكومات وقطاعات معنية بالطيران.