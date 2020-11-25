"الإيكاو" تؤكد ضرورة التضامن والابتكار لتعافي الطيران من كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتور سكياتشيتانو ضرورة أن يكون التضامن والابتكار والاستدامة جوهر خطط واستراتيجيات تعافي قطاع الطيران من أزمة فيروس كورونا المستجد بالنسبة للدول والمشغلين.

وقال في الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ، إنه ينبغي علينا النظر إلى أبعاد انكماش قطاع الطيران وتحويل التحديات إلى فرص، مشيرا إلى ضرورة تعلم الدروس المستفادة من أزمة وباء كورونا، وجعل شبكة الطيران العالمية أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الوبائية مستقبلا.

ونوه سكياتشيتانو بالأنشطة والاستجابات التي تقوم بها منظمة الطيران المدني الدولي لدعم استمرار العمليات الآمنة، وإرشادات الإقلاع الصادرة عن الإيكاو، لافتا إلى النسخة الثانية من إرشادات الإقلاع.

وشدد على أن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو تسريع وتيرة استعادة ثقة الجمهور في السفر الجوي بما فيها الترويج لبدائل تشجع الحكومات على التخفيف من الحجر الصحي عند الوصول، مع احتفاظها بحقها السيادي في مواجهة أي تهديد للصحة العامة بأي تدابير ضرورية لحماية أرواح المواطنين.

وأعلنت أمين عام الإيكاو فانغ ليو عن دليل جديد أصدرته المنظمة لتدابير الاختبار وإدارة المخاطر عبر الحدود، مبينة أنه صمم لمساعدة البلدان على تقييم الاختبارات الشخصية وإدراجها كجزء من استجابات الصحة العامة للنقل الجوي الشاملة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت إن الدليل طور من قبل مجموعة الكابسكا التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وأعد بالتعاون مع مراكز أمريكية وأوروبية للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها، إلى جانب مساهمات مهمة فيه لمنظمة الصحة العالمية، وخبراء معنيين من حكومات وقطاعات معنية بالطيران.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ ساعة و نصف

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يطلب نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

04:02 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»