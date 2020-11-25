ذا صن تفجر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح

فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة جديدة، بعدما أكدت أن نادي ليفربول استغل ثغرة في قواعد برتوكول فيروس كورونا من أجل استعادة محمد صلاح، لاعب الفريق ومشاركته في مباراة أتالانتا الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.





وعاد صلاح للمشاركة في التدريبات بعد 5 أيام فقط من نتيجة عينته الإيجابية والتي خضع لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضحت صحيفة ذا صن البريطانية أن قواعد بروتوكول الدوري الإنجليزي تنص على عدم استطاعة أي لاعب التدريب أو اللعب لمدة عشرة إذا ظهرت العينة إيجابية بعد الاختبار الذي يخضع له اللاعب، مُشيرةً إلى أن أندية البريميرليج لا تريد تطبيق هذا البند.

وأشار الصحيفة إلى أن الأندية تريد تطبيق ذلك البند على نتيجة عينة الاختبار الأولى وليس نتيجة عينة كل مسحة يقوم بها اللاعب، حيث سيتسبب ذلك في تأخير عودته لتدريبات الفريق، قبل أن يوضح التقرير ذاته أن ليفربول لم يرتكب أي خطأ وتم تبرئة عودة صلاح من قبل إدارة الدوري الإنجليزي، فيما يسمح الاتحاد الأوروبي للاعب باللعب بعد فترة الحجر الصحي لمدة أسبوع.