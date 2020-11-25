وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته.

 

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم الاستعداد للمباراة النهائية".

 

وأضاف: "اللاعبين الكبار يبتعدون عن السوشيال ميديا، خاصة في ظل الضغط الكبير، الذي يتعرضون له، الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية، ولا يعاني من أي إصابات".

 

وأتم: "كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر في السابعة مساءًا، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة الكاف، وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".

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