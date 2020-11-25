وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:33 م
الفجر الرياضي
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أكد حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي
حارس مرمى النادي الأهلي، أن حالة اللاعب جيدة، وجميع المسحات السابقة أثبتت عدم إصابته.
وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج ملعب
الصقر: "الشناوي بخير، وتم إجراء مسحة الكاف، وجميع اللاعبين بخير، وعلى أتم الاستعداد
للمباراة النهائية".
وأضاف: "اللاعبين الكبار يبتعدون عن
السوشيال ميديا، خاصة في ظل الضغط الكبير، الذي يتعرضون له، الشناوي يشارك في التدريبات
الجماعية، ولا يعاني من أي إصابات".
وأتم: "كل اللاعبين بلا استثناء ستظهر
مساء اليوم، ومن الممكن أن تظهر في السابعة مساءًا، وكذلك وليد سليمان خضع لمسحة الكاف،
وأتمنى لجميع اللاعبين السلامة".