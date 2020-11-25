السبت.. آخر حلقات "المصري أفندى" على شاشة "القاهرة والناس"
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:30 م
مصطفى فكيه
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أعلن الإعلامي محمد علي خير، عن مغادرته لـ قناة "القاهرة والناس" وانتهاء تجربة برنامجه الشهير " المصري أفندي "، خلال الأيام القليلة القادمة، موجها الشكر إلى الإعلامي الكبير طارق نور، لإتاحته الفرصة له لتقديم محتوى إعلامي قيم طوال الأربع سنوات الماضية.
حيث قام " خير" بنشر بوست له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك": " الحلقة الاخيرة، من المصري افندي، السبت القادم 28 نوفمبر 2020 سيكون موعدكم مع الحلقة الاخيرة من برنامج المصري افندي..بعد تجربة مهنية محترفة تواصلت فيها مع حضراتكم طوال مايزيد عن 4 سنوات".
وجه علي خير، التحية إلى مالك القناة الإعلاني مالك القناة طارق نور:" كل التحية للكبير طارق نور ولادارة القناة مع تمنياتي الطيبة للاصدقاء الاعزاء خيري رمضان وابراهيم عيسي ومحمد هاني وكريمة عوض واخرين في تجربتهم الجديدة عبر برنامج ( حديث القاهرة) علي شاشة القاهرة والناس..والذي سيطل عليكم قريبا".
واستطرد في رسالته الأخيرة قبل عرض الحلقة الأخيرة من برنامجه قائلًا:" استراحة قصيرة احتاجها.. وأعاود بعدها لقاءكم مجددا باذن الله عبر منبر اعلامي اخر، طاب يومكم..والاهلي حديد ويسعد قلب 100 مليون مصري يوم الجمعة..قولوا يارب مع الاعتذار لكل احبائي الزملكاوية".
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