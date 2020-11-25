مجلس أعمال "أغادير" يناقش استراتيجية الثلاث سنوات المقبلة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
Advertisements
 ناقش الاجتماع السابع لمجلس أعمال بلدان أغادير عبر وسائل الاتصال المرئي، استراتيجية قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات لآفاق عمل المجلس، بمشاركة نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير (الأردن، تونس، مصر، المغرب).

وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، اليوم الأربعاء، هدف الاجتماع إلى تحقيق أهداف المجلس، ولا سيما تطوير العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال في دول الاتفاقية للوصول إلى مستويات تلبي الطموحات، وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء.

وأشار أعضاء مجلس أعمال بلدان أغادير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أهدافا طموحة وأفكارا داعمة لبناء شراكات فاعلة، وتكامل صناعي بين مجتمعات الأعمال في دول اتفاقية أغادير من خلال الاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ التي تتيحها الاتفاقية بما يعكس تطلعات المجلس.

وأشار ممثلو نقاط الاتصال الوطنية إلى أهمية الاجتماع في بحث ومناقشة استراتيجية عمل المجلس بما يخدم أهداف الاتفاقية، وأهمية تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء ما يحقق فرص التكامل والاندماج الاقتصادي.

وبينوا أن الاستراتيجية المقترحة تترجم في محاورها وأنشطتها النهج المشترك الذي تتطلع إليه الدول الأعضاء لتطوير عمل المجلس والاستغلال الامثل لمزايا الاتفاقية، مؤكدين الدعم المتواصل لأنشطة مجلس اعمال بلدان أغادير، وبذل المزيد من الجهد لترتيب الأولويات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وأهمية دور وانخراط القطاع الخاص الأغاديري من خلال مجلس الأعمال لتكوين شبكة من العلاقات التجارية والاستثمارية أكثر متانة خصوصاً في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات ما بعد جائحة كورونا.

وأشارت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير إلى أهمية الاجتماع المشترك بين ممثلي نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير وأعضاء مجلس أعمال بلدان أغادير الذي يكرس التقارب والتشاركية بين القطاعين العام والخاص في إطار الاتفاقية.

واوضحت أن الاستراتيجية تهدف لإضفاء نجاعة أكبر على عمل مجلس الأعمال كقوة اقتراح لتحسين أداء التبادل التجاري البيني والتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وتطوير شبكة العلاقات مع منظمات الأعمال للتكتلات الاقتصادية في المنطقة بشكل يسهم في الشراكات بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ.

كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس ومنظمات الأعمال في دول الاتفاقية من الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، بالإضافة إلى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مينجويزا يعلق على ظهوره الأول بقميص البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يطلب نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

04:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»