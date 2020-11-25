غرفة شركات السياحة توضح حقيقة ما أثير حول ضوابط العمرة

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أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في بيان صحفي لها صدر منذ قليل، أن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية عن تصريح "مصدر مسؤول بلجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة أن نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل، سيشهد إعلان ضوابط العمرة".



نفت الغرفة الخبر جملةً وتفصيلاً، ووصفته في بيانها أنه عار تماماً من الصحة حيث مازالت الغرفة تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وذلك للوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.



وأن الغرفة تضع نصب أعينها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقاً لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.



وهذة الدراسات الجارية حالياً هي أحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز أعمالها بالاحترافية اللازمة، وستعقبها مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.



وحرصاً من الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظاً علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها، فإن الغرفة تهيب بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير.



وفي ذات السياق فإن الغرفة غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيداً عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.