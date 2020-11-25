غرفة شركات السياحة توضح حقيقة ما أثير حول ضوابط العمرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في بيان صحفي لها صدر منذ قليل، أن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية عن تصريح "مصدر مسؤول بلجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة أن نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل، سيشهد إعلان ضوابط العمرة".

نفت الغرفة الخبر جملةً وتفصيلاً، ووصفته في بيانها أنه عار تماماً من الصحة حيث مازالت الغرفة تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذلك للوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأن الغرفة تضع نصب أعينها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقاً لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.

وهذة الدراسات الجارية حالياً هي أحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز أعمالها بالاحترافية اللازمة، وستعقبها مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.

وحرصاً من الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظاً علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها، فإن الغرفة تهيب بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير.

وفي ذات السياق فإن الغرفة غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيداً عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.

أخبار تهمك

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ ساعة و 27 دقيقة

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ 18 دقيقة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مينجويزا يعلق على ظهوره الأول بقميص البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيراميدز يطلب نجم الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

04:02 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»