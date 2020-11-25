ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، زيادة عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى 778 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الجاري، بزيادة 30 ألف طلب في الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عدد طلبات إعانة البطالة سوف يتراجع إلى 732 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأربعة أسابيع الماضية بنحو 5 آلاف طلب، ليصل إلى 748.5 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية المستمرة بنحو 299 ألف طلب، لتسجل 6.07 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 714 نوفمبر.

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