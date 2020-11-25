وزيرة التخطيط: مصر نجحت في امتصاص وتخفيف الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجهد في مجال التطوير الحكومي في مصر، شهد طفرات غير مسبوقة.

وأضافت "هالة السعيد"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت بقدر عالي من التميز في امتصاص وتخفيف الصدمات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي عانت منها دول كثيرة في العالم.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت تحقيق توازن باتخاذ قرار استمرار عجلة الاقتصاد المصري مع الحفاظ على صحة المواطنين، منوهة بان مصر سوق كبير بها حجم كبير من العمالة غير المنتظمة وكان من الهام الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة، مشيرة إلى ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت مدروسة وبها قدر عالي من التوازن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يطلب نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ حوالي 4 ساعات

مينجويزا يعلق على ظهوره الأول بقميص البلوجرانا

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 6 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل الشناوي يكشف حقيقة إصابته بكورونا وموقفه من نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

جريزمان يحرج ليونيل ميسي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:36 م

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

04:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة رحيل هذا الثنائي

04:31 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»