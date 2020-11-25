وزيرة التخطيط: مصر نجحت في امتصاص وتخفيف الصدمات الناجمة عن جائحة كورونا (فيديو)

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الجهد في مجال التطوير الحكومي في مصر، شهد طفرات غير مسبوقة.



وأضافت "هالة السعيد"، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت بقدر عالي من التميز في امتصاص وتخفيف الصدمات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التي عانت منها دول كثيرة في العالم.



وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر استطاعت تحقيق توازن باتخاذ قرار استمرار عجلة الاقتصاد المصري مع الحفاظ على صحة المواطنين، منوهة بان مصر سوق كبير بها حجم كبير من العمالة غير المنتظمة وكان من الهام الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والعمالة، مشيرة إلى ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت مدروسة وبها قدر عالي من التوازن.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.