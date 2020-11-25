الأهلي يقرر عودة هذا اللاعب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استقر بشكل نهائي على عودة أحمد ياسر ريان لقيادة هجوم الفريق في الموسم القادم.


وقال عبر برنامج ملعب الصقر:" موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على عودة أحمد ياسرريان مهاجم الفريق الذي انتهت اعارته مع الجونة بداية من الموسم الجديد".


وأضاف: "جاء قرار موسيماني من أجل الضغط على لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح للتخلص من السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق بعد رفض استمراره لضعف امكانياته الفنية".


وأضاف:" المستوي الذي ظهر عليه احمد ياسر ريان مع المنتخب الأولمبي خلال مباراة البرازيل الودية، والتي حرص موسيماني على متابعتها، لذلك قرر عودة اللاعب بجانب مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف في الموسم المقبل".

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