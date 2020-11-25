ايتيدا: فتح باب التقدم للبرنامج المصري الإسباني للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت هيئة تمنية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للبرنامج المصري الإسباني للابتكار والذي يتيح تمويل مشروعات التعاون البحثي بين الشركات المصرية والإسبانية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتعاون مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية CDTI التابع لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية.

 

وأوضحت الهيئة أن باب قبول المقترحات البحثية يستمر حتى 25 مارس 2021 حيث يتم ﺗﻘﺪﻳﻢ المقترحات اﻟﻤُﺸﺘﺮكة إﻟﻰ مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية الإسباني، وسيتم الإعلان عن قرارات تمويل المشروعات على المواقع الإلكترونية للطرفين.

 

ويهدف البرنامج المصري الإسباني للابتكار في تكنولوجيا المعلومات "ESITIP" إلى تشجيع وتمويل مشروعات البحث والتطوير في المجالات التكنولوجية وتشجيع الشراكات بين الجهات البحثية والصناعة في كلا من مصر واسبانيا.

 


وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال اللقاء الافتراضي بين الجانبين المصري والاسباني للإعلان عن الدورة الخامسة للبرنامج، على ضرورة تشجيع وتمويل المشروعات البحثية المشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وزيادة قدرة الصناعة على تطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع الجهات الأكاديمية والصناعة.

 

 

 

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الهيئة بمحور الإبداع التكنولوجي وتشجيع الأعمال الريادية المبتكرة في مصر والتي تشهد طفرة غير مسبوقة وتحقق عوائد ونتائج إيجابية على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

 

 

 

ويشترط البرنامج المصري الإسباني للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات تشبيك جهة أكاديمية مصرية وشركة عاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات ومسجلة بقاعدة بيانات الهيئة مع شريك أسباني من الصناعة، حيث يتيح البرنامج منصة تساعد الطرفين على عقد الشراكة والتعاون البحثي بعد موافقة الجهتين المصرية والإسبانية.

 

 

 

ويشجع البرنامج الشراكة والتعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية وتضم البحوث المتعلقة بأمن المعلومات والشبكات اللاسلكية، وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والصحة والزراعة والتعليم والطاقة ولأصحاب الهمم.

 

 

 

ويضم القسم الثاني أحدث مجالات التكنولوجيا وتوجهات السوق العالمي مثل تطبيقات المحمول والحوسبة السحابية وتحليلات البيانات والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، التعليم عن طريق الألعاب، الحوسبة الإدراكية، الآلات الذكية، سلسة الكتل، والواقع الافتراضي والواقع المعزز.

 

 

 

جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كانت قد وقعت اتفاقاً للتعاون عام 2016 مع مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية والمعروف اختصارًا باسم CDTI لإطلاق البرنامج المصري الإسباني للابتكار.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات ايتيدا

أخبار تهمك

قرار مهم من المحكمة بشأن زوج هالة صدقي على حكم حبسه

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

منذ أقل من ساعتين

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 13 ساعة

الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ يوم

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"ايتيدا" توقع عقود تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة لدعم التعاون البحثي بين الصناعة والجهات الأكاديمية

"عبد الغفار" يستعرض تنظيم ندوة تعريفية لبرنامج التعاون المصري الأسباني

"ايتيدا": تمويل 15 مشروع بحثي بين شركات التكنولوجيا والجهات الأكاديمية بـ 11 مليون جنيه

غدًا.. جمعية رجال الأعمال تبحث مع "المصري الإسباني" تمويل مشاريع البحوث والابتكار

"ايتيدا": 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

"القومي للبحوث" يعقد ندوة تعريفية ببرنامج التعاون "المصري-الإسباني" الأربعاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:02 م

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

12:57 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»