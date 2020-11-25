«الأرصاد» السعودية تنبه بهطول أمطار على 3 مناطق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن أحوال الطقس في منطقة مكة المكرمة، تضمن سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة (عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر)، أن الحالة تشمل محافظات (الطائف – العاصمة المقدسة – الكامل – أضم – ميسان – الجموم) مشيرةً إلى أن التنبيه يستمر إلى الساعة الـ11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات (أبو عريش – أحد المسارحة – الحرث – الدائر – صامطة – فيفا – هروب). فيما تستمر الحالة حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهًا مماثلًا بشأن أحوال الطقس بمنطقة عسير تضمَّن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية ظهرًا حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل محافظات (أبها – المجاردة – النماص – بارق – بلقرن – تنومة – خميس مشيط – رجال ألمع – طريب – ظهران الجنوب – محايل).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقَّعت في تقريرها عن حالة الطقس نشاطًا للرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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