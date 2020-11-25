تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات حيث هبط مؤشرها العام 0.23%، وانخفض السوق الأول بوتيرة أكبر بواقع 0.42%، وتراجع "رئيسي 50" بنسبة 0.20%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً بنحو 0.35% ،

وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 5% لتصل إلى 79.22 مليون دينار مقابل 83.34 مليون دينار بالأمس، فيما زادت أحجام التداول بنحو 7.6% لتصل إلى 228.36 مليون سهم مقابل 212.29 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.