تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:09 م
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات حيث هبط مؤشرها العام 0.23%، وانخفض السوق الأول بوتيرة أكبر بواقع 0.42%، وتراجع "رئيسي 50" بنسبة 0.20%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً بنحو 0.35% ، وتقلصت سيولة البورصة اليوم بنسبة 5% لتصل إلى 79.22 مليون دينار مقابل 83.34 مليون دينار بالأمس، فيما زادت أحجام التداول بنحو 7.6% لتصل إلى 228.36 مليون سهم مقابل 212.29 مليون سهم بجلسة الثلاثاء.
وسجلت مؤشرات 7 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة الاتصالات بانخفاض نسبته 0.73%، بينما ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أخرى يتصدرها الصناعة بنمو قدره 1.27%.
وجاء سهم "تحصيلات" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 13.22%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنسبة كبيرة بلغت 45.65%.
وتصدر سهم "الكويت الوطني" نشاط التداول على كافة المستويات لليوم الثاني على التوالي، بكميات بلغت 25.13 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2454 صفقة حققت سيولة بقيمة 21.29 مليون دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق بنسبة 0.47%.
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