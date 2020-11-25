رامز أمير فى أحدث جلسة تصويرية له عبر إنستجرام

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان رامز أمير على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر رامز أمير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له ظهر فيها بإطلالة جذابة، وحازت إطلالته على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

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