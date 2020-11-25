سائق توكتوك وصديقه يغتصبان مريضة سرطان بالقليوبية.. وقرار من المحكمة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس متهمين باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة نجلتها، وذلك لمدة خمسة وأربعون يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهما السابق، على أن يراعى لهما التجديد في الميعاد المحدد لذلك.

وترجع الواقعة إلى استدراج المتهمين للمجني عليها رفقة طفلتها حال كون الأول سائق توكتوك والثاني صديقا للأول، حيث استقلت المجني عليها التوكتوك عقب خروجها من جلسة العلاج الكيماوي من مرض السرطان من إحدى المستشفيات الحكومية بقليوب رفقة نجلتها.

وأثناء السير بالطريق أجرى المتهم الأول محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثاني، والذي قابله في الطريق واستقل معهما التوكتوك، ثم فوجئت المجني عليها بانحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وتهديد المتهم الثاني بإيذاء طفلتها بوضع مطواة قرن غزال على رقبة الصغيرة، واغتصاباها بالتناوب فيما بينهما تحت التهديد بايذاء طفلتها.

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بوابة الفجر الفجر اغتصاب مريضة سرطان

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