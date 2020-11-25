البورصة تربح 6.8 مليار جنيه .. ومؤشرها "الرئيسي" يصعد 0.65%في ختام التعاملات









أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات مع نشاط كبير على أسهم الخدمات المالية و الاسكان و المواد الغذائية ، و شراء مكثف من المصريين و العرب يقابله مبيعات من المؤسسات الأجنبية ، فيما استمر الافراد المصريين على جنى الارباح على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم المضاربية التى وصلت لمستهدفاتها السعرية الأولى.





وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.





وحذرأيمن فودة خبير أسواق المال من الحذر من الإرتفاعات القوية للأسهم المضاربية بتفعيل المحافظة على الأرباح فى حالة التراجعات.