البورصة تربح 6.8 مليار جنيه .. ومؤشرها "الرئيسي" يصعد 0.65%في ختام التعاملات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات مع  نشاط كبير على أسهم الخدمات المالية و الاسكان و المواد الغذائية ، و شراء مكثف من المصريين  و العرب يقابله مبيعات من المؤسسات الأجنبية ، فيما استمر الافراد المصريين على جنى الارباح على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة و الاسهم المضاربية التى وصلت لمستهدفاتها السعرية الأولى.

 وربح رأس المال السوقي نحو 6.8 مليار جنيه، ليغلق عند 639.282 مليار جنيه.

وحذرأيمن فودة خبير أسواق المال من  الحذر من الإرتفاعات القوية للأسهم المضاربية بتفعيل المحافظة على الأرباح فى حالة التراجعات.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11068 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2037 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2984 نقطة.

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الشركات الصغيرة والمتوسطة

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