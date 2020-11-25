قبل بدء اولى منافساته بالكونفيدرالية.. وزير الرياضة يطمئن على بعثة المقاولون العرب بجيبوتي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:05 م
بوابة الفجر
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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدة اتصالات هاتفية ببعثة نادى المقاولون العرب والمتواجدة حاليا بجيبوتي وذلك للاطمئنان على أحوال البعثة ومتابعة احتياجاتها المختلفة قبيل انطلاق اولى مباريات فريق كرة القدم بالمقاولون العرب والتى تجمعه بفريق أرتا سولار يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ64 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه ومؤازرته للأندية المصرية وخاصة تلك التى تشارك فى المنافسات القارية كونها تؤكد دائما على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.


ووجه صبحي رسالة إلى لاعبي المقاولون العرب وجهازهم الفني والادارى ببذل كل الجهد لتحقيق إنجاز جديد يضاف الرياضة المصرية بوجه عام ولكرة القدم على وجه الخصوص بحصولهم على كأس البطولة الأفريقية.


وأضاف أنه يتابع عن كثب المنافسات الأفريقية التى سيخوضها النادى خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على احول الفريق وتيسير أية مشكلات أو متطلباته خلال مشواره بالبطولة الأفريقية.


معربا عن تمنياته للفريق بتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة والمباريات التى تليها سعيا لإحراز اللقب.

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