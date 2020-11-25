تونس تقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل يبدأ من يوم غد الخميس، وحتى 25 ديسمبر المقبل.

وقد أعلنت الرئاسة التونسية، في شهر مايو الماضي تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء التونسية قرار الرئاسة التونسية، أعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.