الحكومة توافق على منحة يابانية بمليار ين لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
الفجر
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات، أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22-11-2020.

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