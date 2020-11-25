"القابضة للمياه": نتابع باستمرار أماكن تجمع الأمطار.. وجميع المحاور تعمل بصورة جيدة (فيديو)

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لتحديد مواعيد النوه وحجمها، وبناءً عليه يتم نشر خطط طوارئ خاصة بكل محافظة طبقًا لحالة الجو.





وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الإسكندرية لها نصيب الأسد في النوات الأخيرة، موضحًا أن النوة بدأت بالإسكندرية منذ الثالثة فجرًا وحتى بعد الخامسة صباحًا، مما نتج عنها تجمعات للمياه، مؤكدًا أنه تم سحب تجمعات المياه في وقت قياسي رغم كثافة هطول الامطار، وجميع المحاور الرئيسية والأنفاق تعمل بصورة جيدة حاليًا بعد سحب تجمعات المياه، وهناك متابعة مستمرة لأماكن تجميع مياه الامطار.





وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة، وغرفة عمليات فرعية بكل محافظة، ويتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة بكل محافظة والوزارات المعنية للاستعداد لسقوط الامطار والسيول.









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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.





وشدد الدكتور عبد العاطي، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المصارف.





وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.





كما شدد الدكتور عبد العاطي، على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.





واستعرض الدكتور عبد العاطي، موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14،2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1،7 مليار م3سنة)، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والذى تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالي 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0،3 مليار م3سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.





كما أوضح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم حاليًا بإعداد دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.





ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.



