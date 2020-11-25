نهائي القرن.. الأهلي يكتسح الزمالك 5 / 1 في تاريخ مواجهاتهما الإفريقية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يتفوق فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك في تاريخ مواجهات "القطبين" في البطولات الإفريقية، قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي في تاريخهما، بينما تعد هذه المواجهة الثانية بينهما في نهائي بطولة إفريقية بعدما سبق وتقابل الفريقين في كأس السوبر الإفريقي عام 1994 وفاز الأبيض بهدف نظيف.
وتقابل الأهلي مع الزمالك في 9 مباريات سابقة في البطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفًا، مقابل انتصار وحيد للفارس الأبيض وسجل لاعبوه 5 أهداف، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك بالبطولات الإفريقية:

- 1994:

تقابل الأهلي مع الزمالك بكأس السوبر الإفريقي في "جوهانسبرج" عام 1994 وفاز الفارس الأبيض 1-0 سجله النجم أيمن منصور ليقود فريقه للتتويج بلقب البطولة.

- 2005:

التقى الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0، وصعد وقتها لنهائي البطولة وحصد اللقب القاري.

- 2008:

تجدد اللقاء بين القطبين في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008، وفاز الأهلي ذهابًا 2-1، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 لقاء الإياب.

- 2012:

تقابل الأهلي مع الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 وفاز المارد الأحمر 1-0 في مباراة الذهاب، وحسم التعادل نتيجة لقاء الإياب 1-1.

- 2013:

اصطدم الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب، وفاز الفريق الأهلاوي 4-2 في مباراة الإياب.

تعرف على هدافي مباريات القمة الإفريقية:

- محمد أبوتريكة (4 أهداف)
- محمد بركات (4 أهداف)
- فلافيو أمادو (هدفين)
- جمال حمزة (هدفين)
- أحمد حسن (هدفين)

أخبار تهمك

الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل

منذ ساعة و 26 دقيقة

أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

منذ أقل من ساعتين

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من المحكمة بشأن زوج هالة صدقي على حكم حبسه

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

03:02 م

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»