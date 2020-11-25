جدو يقود هجوم كوكاكولا أمام بتروجت بالقسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements
تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا وبتروجت في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، اعلى ستاد بتروسبورت.

ويضم تشكيل كوكاكولا، كلا من: محمد على ميلا، أحمد حسن، أحمد عبدالمنعم، بسام عيد، كريم عرفات، معتز نجيب، عبدالله محمد، اريك، محمد ناجي جدو، محمد علاء لالا، أحمد سقراط .

كما يقام اليوم عدد من مباريات الجولة الأولى بينما تقرر تأجيل بعض المواجهات بسبب الأمطار.

أخبار تهمك

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

منذ ثلث ساعة

الشناوي أم أبو جبل.. الحضري يختار الأفضل

منذ ساعة و 22 دقيقة

الكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة بنسبة 90 %

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزهم هيثم الحريري.. نواب خسروا كرسي البرلمان بجولة الإعادة

منذ أقل من ساعتين

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ يوم

الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مهم من المحكمة بشأن زوج هالة صدقي على حكم حبسه

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

11:23 ص

قبل نهائى أفريقيا.. تعرف على عدد المصابين فى الأهلي

03:02 م

عاجل.. السيسي: قدرة القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي في المنطقة

01:10 م

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

07:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»