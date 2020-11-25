جدو يقود هجوم كوكاكولا أمام بتروجت بالقسم الثاني
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:33 م
نورهان فضل
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تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا وبتروجت في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، اعلى ستاد بتروسبورت.
ويضم تشكيل كوكاكولا، كلا من: محمد على ميلا، أحمد حسن، أحمد عبدالمنعم، بسام عيد، كريم عرفات، معتز نجيب، عبدالله محمد، اريك، محمد ناجي جدو، محمد علاء لالا، أحمد سقراط .
ويضم تشكيل كوكاكولا، كلا من: محمد على ميلا، أحمد حسن، أحمد عبدالمنعم، بسام عيد، كريم عرفات، معتز نجيب، عبدالله محمد، اريك، محمد ناجي جدو، محمد علاء لالا، أحمد سقراط .
كما يقام اليوم عدد من مباريات الجولة الأولى بينما تقرر تأجيل بعض المواجهات بسبب الأمطار.