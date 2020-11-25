جدو يقود هجوم كوكاكولا أمام بتروجت بالقسم الثاني



ويضم تشكيل كوكاكولا، كلا من: محمد على ميلا، أحمد حسن، أحمد عبدالمنعم، بسام عيد، كريم عرفات، معتز نجيب، عبدالله محمد، اريك، محمد ناجي جدو، محمد علاء لالا، أحمد سقراط .





كما يقام اليوم عدد من مباريات الجولة الأولى بينما تقرر تأجيل بعض المواجهات بسبب الأمطار.

تنطلق بعد قليل مباراة كوكاكولا وبتروجت في إفتتاح الموسم الجديد من دوري القسم الثاني، اعلى ستاد بتروسبورت.