جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوقع عقد شراكة استراتيجية مع شركة جريفولز الأسبانية للمستحضرات الدوائية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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وقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عقد شراكة استراتيجية مع شركة جريفولز الأسبانية للمستحضرات الدوائية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومــة العلاجية بالقوات المسلحة ودعم المجال الطبي داخل مصر.

ويعد التوقيع بمثابة شراكة استراتيجية بين المؤسستين لتعزيز سوق العلاج من مشتقات البلازما عن طريق إنشاء أكثر من 20 مركز مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية العالمــــية لإنتاج الـــــــــبلازما وتجزئتــــها في أسرع وقت ممكن.

وبدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب خلالها بالحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية، وتعظيم الإستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة فى المجالات العلمية والبحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى فى تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبى فى المجالين العسكرى والمدنى، بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين.

وعبر رئيس الوفد التابع لشركة جريفولز الأسبانية عن فخره وإمتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية في مصر، والذى يأتى تتويجًا للعلاقات المصرية الأسبانية المتنامية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يقدم هذا العقد فرصة كبيرة لرفع فرص مصر في الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والإكتفاء الذاتي من تلك المشتقات، وتعد شركة جريفولز الاسبانية واحدة من أعرق المؤسسات الطبية في العالم حيث يمتد تاريخ عملها لأكثر من 100 عام وتقدم خدماتها المتخصصة في العديد من المجالات الطبية فى أكثر من 100 دولة حول العالم.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية.

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شركة جريفولز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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