الكشف عن سر استعانة موسيمانى بضم جميع اللاعبين لمعسكر مباراة الزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان حريص على وجود الرباعي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون إلى معسكر الفريق المغلق رغم عدم الاستعانه بهم في المباراة النهائية.


وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إصرار موسيماني على وجود الرباعي، لعدة أسباب منها ان الكاف اتخذ قرار من قبل بفتح القيد لـ3 لاعبين حال تزايد إصابات كورونا مثلما حدث في لقاء الزمالك والرجاء وهو ماجعله يختار بدلاء الفريق المصابين بالفيروس مثل صالح جمعه وكهربا ووليد سليمان واختار البدائل من اجل الاستفادة منهم حال حدوث أي أمور خارج إرادة الفريق.


وأضاف: "السبب الثاني هو رغبة موسيمياني في تدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية والتي تحتاج الي وجود اكثر من لاعب في التقسيمة حيث اتفق علي إقامة تراي ماتش اليوم الأربعاء قبل 48 ساعه من النهائي الافريقي حتي يقف علي الحالة الفنية والبدنية لبعض المراكز".

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