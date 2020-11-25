السياحة والآثار تستعد لافتتاح متحف المطار.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، متحف مطار القاهرة الدولي، للوقوف على سير الأعمال به تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بالقاعة المخصصة للمتحف كما تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي، وجاري الآن الانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.

وأكد عثمان أن المتحف سيكون عنصر جذب جديد في مطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت، حيث أن المتحف في صالة عرض بمبني ركاب ٣.

وأشار عثمان إلى أن هذا المتحف كان قد تم افتتاحه من قبل عام ٢٠١٦ وإيمانا بالدور الذي يلعبه في الترويج للسياحة الثقافية بمصر قررت الوزارة توسعة المتحف وتغيير قاعة العرض بقاعة أكبر بنفس المبني وإضافة عدد أكبر من القطع لإثراء العرض به، فالمتحف يضم الآن حوالي ٧٠ قطعة أثرية، بعد ان كان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية.

ومن جانبها قالت هالة حجاج مدير عام متحف المطار إن القطع الأثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، من مخازن عدد من المتاحف منها مخازن المتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني، وذلك لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والاسلامية.

ومن أهم القطع المعروضة مومياواتين، في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونه. أما المومياء الثانية ترجع إلى العصر المتأخر، وتصور رجلا في الوضع الاوزيري.

إضافة لتمثال من البرونز للمعبودة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.

كما تضم القطع ايضا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من التماثيل من العصر المتاخر.

ويذكر أن متحف المطار كان عبارة عن صالة عرض بمبني ركاب ٣ وكان يضم قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي.

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